Die Piratenfraktion NRW beantragt eine Sondersitzung des Plenums im Landtag NRW.

Düsseldorf : Landtag NRW |

"Mutmaßlicher Berlin-Attentäter war NRW Behörden bekannt Innenminister Jäger versagt erneut auf ganzer Linie"...so der Vorwurf der Piratenfraktion NRW. Diese beantragt Sondersitzung des Plenums im Landtag NRW.



„Wie gefährlich muss ein sogenannter Gefährder sein, damit er den verantwortlichen Behörden nicht durchs Netz flutscht?



Was ist mit diesen Informationen passiert? Warum wurde nicht gehandelt?



Versagt Jäger bei der Terrorabwehr?

Kommentar von Volker Dau:



Ich finde die Verantwortlichen für die "Pannen und Fahrlässigkeiten" im Umgang mit Kriminellen unter den Flüchtlingen, abgelehnten Asylbewerbern und "Terroristen auf Lauer", meine Bezeichnung für das verharmlosende "Gefährder" haben die politische und juristische Verantwortung zu tragen!





Wenn der saarländische Innenministers und Vorsitzende der Innenministerkonferenz Klaus Bouillon (CDU) äußert das sich Deutschland nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz im "Kriegszustand" mit Terroristen befinde dann gibt es keine Wartezeit mehr bis zum nächsten Anschlag oder Massaker!

Gegen ihn war bereits wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt worden. Er galt als islamistischer Gefährder. Er wurde überwacht. Er soll versucht haben, sich eine Schusswaffe zu besorgen.Nach Informationen des Recherchenetzwerks von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist er bei der Suche nach einer Waffe auf einen V-Mann der Polizei gestoßen. Er hat im Internet Bombenbauanleitungen gesichtet.Wie viele solcher Gefährder gibt es in Nordrhein-Westfalen?Das Parlament muss diese Fragen von der Landesregierung bei einer Sondersitzung des Plenums beantwortet bekommen. Wir laden alle Fraktionen ein, sich dieser Forderung anzuschließen.“... so der Text der "NRW-Piraten im Landtag".Dazu bedarf es dringender, das bedeutet sofortige Änderungen einiger Gesetze die Verhindern das "Terroristen auf Lauer" sich weiter in unserem Land frei bewegen können!Wir sind das Volk!Die Verantwortlichen haben für unseren Schutz zu sorgen! Alles andere muss dahinter zurückstehen!