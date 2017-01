Love your ocean - Fürst Albert von Monaco macht’s vor

Düsseldorf : Messe Düsseldorf |

Fürst Albert II von Monaco bringt royalen Flair auf die boot Düsseldorf - und einen Preis zum Schutz der Meere.

Jeder zweite Atemzug Luft, den wir Menschen nehmen, entsteht in einem der Weltmeere. Wer über abgeholzten Regenwald spricht, muss also auch über verschmutzte und leergefischte Meere sprechen. Fürst Albert von Monaco führt das Erbe des Vaters und des Großvaters fort - setzt sich mit seiner Stiftung für den Schutz der Ozeane ein. In Düsseldorf hat er deshalb jetzt den Ocean Tribute Award ausgelobt. Ein Preis, der Engagement zum Schutz der Meere auszeichnet.