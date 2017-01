The Gallery zieht Bilanz - die nächste Saison kann kommen





Die Geheimnisse der nächsten Modesaison - glücklich, wer sie jetzt schon kennt. Auf der Mode-Ordermesse Gallery durften Einkäufer und Modegeschäftbesitzer schon jetzt aussuchen, was bald in den Läden an die Frau und den Mann gebracht werden soll. Und ganz abgesehen von den Looks: Vor allem Qualität spielt zunehmend eine Rolle.

