Ihre Markenzeichen sind Bärte, Blues und Boogie

) Und sie kommen aus Texas. Es handelt sich natürlich um. ZZ TOP, die kleinste Bigband der Welt. Die drei Texaner faszinieren mit ihrem echten unverkennbaren Sound: Rau, schmutzig und durchsetzt mit dem fettesten Blues, den eine Rockband je abgeliefert hat. Im kommenden Sommer präsentieren sie eine Show mit allen Hits und Bestsellern aus ihren 14 vergoldeten Alben und den Songs ihres aktuellen Albums „Futura“ auf fünf Konzerten in Deutschland.Das amerikanische Erfolgstrio macht im Juli 2914 auf seiner „The Tonnage“ -Tour Halt auf der Freilichtbühne Loreley und in Mönchengladbach. Dort werden sie von der britischen Kult-Rockgruppe Status Quo unterstützt.So. 09.07.17 St. Goarshausen Freilichtbühne LoreleySpecial Guest: Status QuoMi. 12.07.17 Mönchengladbach Sparkassen ParkSpecial Guest: Status QuoSo. 23.07.17 Halle (Westfalen) Gerry Weber StadionZehn Gitarrensaiten und ein Schlagzeug. Ein Minimum reicht Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard aus, um der allgemeinen Rockgigantomanie wirkungsvoll Paroli zu bieten. ZZ TOP sind immer eine Klasse für sich, was die beiden Gitarristen Gibbons und Hill und ihr Drummer Beard vor einem begeisterten Publikum seit 1970 nachhaltig unter Beweis stellen. Die einzige Band im Rockzirkus von Weltruf, die selbst nach mehr als vier Jahrzehnten noch in Originalformation besteht, geht auch dieser Tage unvermindert mit einer Energie zu Werke, der sich – vor allem bei Live-Auftritten – niemand entziehen kann. ZZ TOPs Musik ist stets sofort erkennbar, ungeheuer kraftvoll und durchdrungen von Soul.Die Auftritte der Minimalisten des Rock’n’Roll gelten als musikalische Delikatessen, die mit Witz und Situationskomik angereichert sind. Hierbei stehen legendäre Hymnen wie „Cheap Sunglasses“, „Sharp Dressed Man“, „Legs“ und „Helpless“ ebenso auf dem Programm wie die Hits „Rough Boy“, „I Thank You“ oder „Pin Cushion“. ZZ TOP haben sich mit ihrem simplizistischen, über alle Trends hinwegsetzenden Stil als Klassiker etabliert.