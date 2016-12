Voraussetzungen des TV Gerätes für USB-Recording

Voraussetzungen des USB-Sticks

Wie funktioniert die Aufnahme per USB-Stick?

Wer bereits über einen Fernseher mit USB-Aufnahmefunktion verfügt, musst trotzdem einige Dinge beachten. In der Regel werden die TV-Geräte ab Werk mit zwei oder drei USB-Schnittstellen ausgestattet. Meistens funktioniert allerdings das USB-Recording nur an einer Schnittstelle. Der für die Aufnahme geeignete USB-Port ist normalerweise speziell gekennzeichnet. Die Kennzeichnung kann "Recording", "REC", oder "HDD" sein. Ebenfalls die Abkürzung "PVR", die Personal Video Recorder bedeutet, ist ein USB-Port zum Aufnehmen.Kleiner Tipp: Es kann vorkommen, dass die PVR-Funktion von den Herstellern der TV-Geräte mittels Firmware deaktiviert wurde. Dann muss die Aktivierung mittels Firmware erfolgen.Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass ein USB 3.0 bei der Aufnahme und Wiedergabe von Fernsehsendungen vorteilhaft ist. Dies ist nicht der Fall, denn die Datenraten von einem USB 2.0 sind sogar für HD-Aufnahmen ausreichend. Darüber hinaus sind sehr viele TV-Geräte nicht mit USB-3.0-Anschlüssen ausgestattet. Wird der USB-Port am Fernseher allerdings nicht zum Aufnehmen per USB-Stick verwendet, ist er trotzdem nicht sinnlos. Musik abspielen, sowie Videos und Fotos von einem externen Speichermedium wiedergeben, wird mit diesem Anschluss optimal erledigt. Auf den meisten Fernsehern kann die Programmliste auf dem Computer bearbeitet werden und über den USB-Stick auf den Fernseher überspielt werden. Dies ist deutlich komfortabler, als mehrere hunderte Sendern mit der Fernbedienung mühsam zu sortieren. Die USB-Schnittstelle eignet sich zudem für die Installation von Updates und ebenfalls der Anschluss einer WLAN-Antenne ist möglich. Drahtlose USB-Aufnahmen am Fernseher sind die Zukunft und hängen immer vom Modell des jeweiligen Fernsehers ab. USB Sticks jeglicher Art findet man bei Tobra-Promotion Die Aufnahme der Lieblingsserie mittels USB-Anschluss erfolgt, indem der Fernseher und der TV-Receiver die USB-Festplatte erkennen. Ebenfalls die USB-Stifte werden selbstständig nach dem Anschliessen erkannt. Wichtig dabei ist, dass vor der ersten Inbetriebnahme das TV-Gerät formatiert wird, da der Fernseher das Speichermedium ist und darauf gespeicherte Daten können verloren gehen. Die Programmierung erfolgt im Programmguide des Fernsehers. Sendungen können zur Aufnahme vorgemerkt werden. Danach wird das Gerät wieder abgeschaltet. Diese gespeicherten Sendungen werden mittels Menü des TVs abgerufen. Bei einigen Modellen geschieht dies im Hauptmenü, bei anderen Modellen erfolgt dies im Menü für die USB-Wiedergabe.