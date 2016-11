Neues Angebot bei ALDI: Ist ein Kauf der Aldi Alarmanlage “EASY HOME®” empfehlenswert?

Ab heute gibt es in allen Aldi-Süd Geschäften die Alarmanlage “EASY HOME®”, welche als Set für einen Preis von 89,99 Euro angeboten wird. Die Anfänger Alarmanlage wurde dieses Jahr schon einmal am 17.09.2016 bei Aldi verkauft und machte einen guten Eindruck.

Ist die Alarmanlage EASY HOME® das Geld wert?

Das Alarmanlagenset MAS-S01-09 von Aldi ist in den Farben schwarz oder weiß erhältlich. Im Set sind eine Basiseinheit MAS-CU01, ein Bewegungsmelder MAS-SI01, 4 Tür-/Fenstersensoren MAS-WS01, 2 Kontaktchips MAS-RF01, eine Fernbedienung MAS-RM01, Batterien und Befestigungsmaterial gegeben. Die Anlage arbeitet mit der 433 MHz-Anlagen Frequenz und ist dadurch leider hin und wieder sehr störanfällig. Bei einem Einbruch wird per Anruf und SMS an das angemeldete Telefon eine Nachricht hinterlassen, um welchen Sensor es sich handelt, bei dem eingebrochen oder eine Bewegung festgestellt wurde. Sechs Rufnummern sind bei dem System programmierbar. Tierliebhaber werden bei diesem Set keine Ruhe finden, da dieses keinen speziellen tierimmunen Bewegungsmelder besitzt.Die oben aufgelisteten Gegenstände werden in einem Set von ALDi-Süd angeboten. Neben den Sensoren aus dem Set kann die Alarmanlage mit bis zu 98 Sensoren unterstützt werden. Die Basisstation wurde mit einer Notfallbatterie ausgestattet, um auch bei einem Stromausfall einsatzbereit zu sein. Das Gerät besitzt neben einem schnurlosen Sicherheits-Alarmsystem mit Mobilfunk,- Notruf- und Freisprechfunktion auch einen Bewegungsmelder mit einer Reichweite von ca. 10m/ 120°. Weitere Extras sind der Alarm-Modus, Lautlos-Modus, Zuhause-Modus und Unscharf-Modus. Aldi-Süd bietet das Gerät mit einer Garantie von drei Jahren an. Laut “Alarmanlagentests.com” ist die Alarmanlage für Anfänger ein guter Kauf, da das Preisverhältnis stimmt und die Garantie von Aldi auch bei diesem Produkt wieder punkten kann.