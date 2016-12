Murder-Mystery NIGHT - Das Wirtshaus im Schwarzwald

18.02.2017, 17:00 Uhr, Dieckmann's Gastronomie, Wittbräucker Str. 980, 44265 DortmundDu stehst auf Krimi, Thriller & Mystery?Wolltest Du schon immer einmal ein Mädchen in Not retten, raffiniert wie Sherlock Holmes sein oder böse wie Dr. Evil? Spiele selbst in einem ausgeklügelten Krimispiel eine der Hauptfiguren! Bei „Das Wirtshaus im Schwarzwald“ in den 12 Aposteln erwartet Dich ein historischer Mitmach-Krimi, bei dem Du in die Haut einer zwielichtigen Gestalt aus der Zeit der französischen Revolution schlüpfen kannst. Das Murder-Mystery Spiel „Das Wirtshaus im Schwarzwald“ ist ein vergnüglicher Spaß für Jung und Alt. Hier sind schwarz-humorige Lacher garantiert!Bei Deiner Ankunft erhältst Du von den Spielleitern eine kurze Einführung in das Murder-Mystery Spielprinzip und die Hintergründe der Geschichte. Danach darfst Du Deine Rolle wählen und erhältst Dein persönliches Character-Sheet. Darin erfährst Du alles Relevante über Deine Vergangenheit, Deine Beziehungen, düstere Geheimnisse und Motive.Nach der Einleitung durch die Spielleiter gestaltest Du eigenständig die Entwicklung und den Verlauf der Geschichte. Mit ein wenig Interáktion hier und ein bisschen Manipulation dort, bestimmst Du den Verlauf und das Ende der Geschichte. Aber nur mit Taktik, Spürsinn und Geschick erreichst Du Deine Ziele, ohne selbst zum Opfer zu werden. Zum Abschluss gibt es eine wendungsreiche Aufklärungsrunde, in der alle Geheimnisse gelüftet werden. Anhand der Erzählungen der anderen Spieler kannst Du die Ereignisse des Abends nachvollziehen. Du wirst staunen, was alles direkt vor Deiner Nase geschehen ist, ohne dass Du es gemerkt hast.Was meinst Du - kommst Du dahinter, was die anderen im Schilde führen oder lässt Du Dich an Deiner eigenen Nase herumführen? Finde es heraus. Komm und spiel um Dein Leben!