Magnetmuseum Dortmund

Das 'Magnetmuseum' ist ein privates Museum der Firma Tridelta an der Wittbräucker Straße 36 in Dortmund. Die Ausstellung gibt einen Überblick über historische und aktuelle Anwendungen von Dauermagneten in der Elektrotechnik. In dem Museum wird der Einsatz von Dauermagneten in Zählern, Lautsprechern, Telefonen, Schaltern, Relais, Uhren, Messgeräten, Kleinmotoren und Generatoren beleuchtet.

