Murder Mystery Night ein Krimirollenspiel - Um Vaters Willen! Hercule Poirot ermittelt

Sonntag, 4. Dezember 16:00 - 20:00Dieckmann's GastronomieWittbräucker Str. 980, 44265 DortmundPrivate-Mystery Veranstaltungen bieten eine beispiellose Bühne für Fantasie, Kreativität und Improvisation. Hier kannst Du spielend ein anderer sein und durch geschickte Interaktion Einfluss auf den Verlauf des Krimis nehmen. So entwickelt jede Gruppe ihr individuelles Ende!In Dieckmanns Gastronomie laden wir Euch zur Tee-Time ein, mit Kaffee und Kuchen. Während Ihr die Leckereien verspeist, könnt Ihr Euch Eure Rollenbeschreibung und die Beziehungen untereinander "zu Gemüte führen". Und dann gehts los!Das Spielprinzip:Es geht nicht darum, einen Kriminalfall nachzuspielen oder zu lösen. Es gilt, dahinter zu kommen, was die anderem im Schilde führen, ehe man selbst zum Opfer wird! Denn jeder darf töten, jeder könnte sterben und ALLE haben düstere Geheimnisse.Die Geschichte:Cornwall, Anno 1920: Adelaide und Nicolas sind dank einer Erfindung - einem Ventil für Toilettenspülungen - zu unverschämt reichen Unternehmern geworden. Heute feiert der Selfmade-Millionär im Kreise seiner großen Familie seinen letzten Geburtstag. Nicolas ist nämlich todkrank. Vor zwei Wochen entdeckte sein Schwager einen tödlichen Tumor in seiner Lunge. So kommen noch mehr Erbschleicher als üblich, buhlen um Gunst und Habe. Und planen offensichtlich Morde. Denn mindestens einer von ihnen geht über Leichen! Wie gut, dass Hercule Poirot zufällig anwesend ist. Doch was hat ihn hierher geführt?