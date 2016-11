Kostenlose Beratung zur Kultur- und Kreativwirtschaft

Donauwörth (pm). Kultur- und Kreativschaffende aus dem Landkreis Donau-Ries können sich im Rahmen einer Sprechstunde des Bayerischen Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft unentgeltlich informieren und beraten lassen. Der nächste bayernkreativTAG findet am 6. Dezember ab 9 Uhr im Landratsamt in Donauwörth im Haus G (Auer-Gebäude, Heilig-Kreuz-Str. 6, Zi. G.026) statt. Es ist eine Terminvereinbarung unter bayernkreativ.de/standorte/bayernkreativtag-donauwoerth erforderlich. In einem informellen Einzelgespräch mit dem bayernkreativ-Branchenexperten geht es darum, wie sich der wirtschaftliche Erfolg aus der eigenen kreativ-schöpferischen Arbeit erhöhen lässt, wo neue Kontakte oder Kunden gefunden werden können, etc. Das Gespräch soll dazu dienen, über die eigene unternehmerische Orientierung zu sprechen oder erste Ideen zu erörtern.

