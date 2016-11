Geschichte der Deutschen Einheit an der Hans-Leipelt-Schule

Ziel ist es, alle Interessierten an der Ausstellung über die Aufarbeitung der SED-Vergangenheit zu informieren und den Flüchtlingen und Asylbewerbern einen Einblick in die jüngere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu geben. Da die Ausstellung in der Muttersprache vieler Zuwanderer verfasst ist, soll dies das Vertrautwerden mit der deutschen Geschichte und somit auch die Integration erleichtert werden.Bei der Auftaktveranstaltung, die in Kooperation mit der Ludwig-Bölkow-Berufsschule durchgeführt wurde, stellten zunächst Teilnehmer der Berufsintegrationsklassen die Ausstellung vor und führten durch die deutsch-deutsche Geschichte.Für die kommenden Tage sind weitere Projekte geplant.Die Hans-Leipelt-Schule Donauwörth freut sich über interessierte Besucher.Die Veranstaltung ist werktags von 8 bis 17 Uhr zu besichtigen.