Neon-Party im Living ein voller Erfolg!

Bei alkoholfreien Getränken, einer komplett mit UV-Licht beleuchteten Diskothek, einer WII- und Playstation-Area, Neon-Schminken und einem bestens aufgelegten DJ war die Stimmung den ganzen Abend hervorragend. Ganz nebenbei gab es für die Jugendlichen zu den Themen Jugendschutz, Schutzprävention und Zivilcourage tolle kostenfreie Mitmachangebote.Beim Jugendschutz-Glücksrad konnten die Jugendliche knifflige Fragen zum Jugendschutz beantworten und am Ende tolle Sachpreise mit nach Hause nehmen. Der Parcours mit den Rauschbrillen, angeleitet von Stefan Grassl, Präventionsfachkraft am Landratsamt, sollte den Jugendlichen aufzeigen, welche Gefahren übermäßiger Alkoholkonsum mit sich bringen kann. Ein besonderes Highlight war dieses Jahr die sogenannte „Foto-Box“. Aufgabe der Jugendlichen war es, zum Thema „Zivilcourage – Gesicht zeigen!“ ein Foto zu knipsen. Jana Niederlöhner, Gemeindliche Jugendarbeit Nördlingen, hatte dafür Requisiten und Materialien zum Thema bereitgestellt, sodass jedes Bild ein echter Hingucker wurde. „Die Gespräche mit den Partygästen und vor allem die Smiley-Auswertungs-Wand am Ausgang zeigen deutlich, dass eine solche Party bei Jugendlichen auch ohne Alkohol ankommt!“, so Martina Drogosch, Kommunale Jugendpflegerin am Landratsamt. Die Veranstalter waren überwältigt von der großartigen Feierstimmung und der vollen Tanzfläche, die nur kurz für den Auftritt der Tanzgarde Herblingen/Hochaltingen frei gemacht wurde. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr? Wir hoffen es!