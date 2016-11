Mit dem VSC in den Osterferien 2017 in die Dolomiten

Das Skigebiet Latemar ist der Platz für aktive Genuss-Skifahrer. Für den guten Ruf sorgen besonders die fleißigen Pistenarbeiter, die den Schnee zum Skifahren hier so perfekt präparieren. Hierfür holt sich das Ski Center Latemar laufend Auszeichnungen. Das Wintersportgebiet verbindet die Orte Obereggen, Pampeago und Predazzo und erstreckt sich von Südtirol bis in das Trentino.Zusätzlich gibt es Snowparks, eine Halfpipe, urige Skihütten, rasante und unterhaltsame Veranstaltungen und jede Menge Après-Ski. Im Skigebiet unter dem Latemar kommt jeder Skifahrer voll auf seine Kosten. Die Pisten sind abwechslungsreich, lang und verzweigt und lassen Carver-Herzen höherschlagen.Dies ist mit ein Grund, dass der VSC jährlich immer wieder gerne in die Dolomiten fährt! Gigantische Skipisten, verbunden mit herrlichen Blicken auf die wohl schönsten Berge, „den Dolomiten“ versprechen einen Ski-Urlaub ohne Langeweile. Ausgangspunkt ist das kleine Örtchen Soraga, traditionell im Hotel „La Molinella“, von wo aus man einen idealen Ausgangspunkt hat. Und die Traumkulisse des Rosengartens vor der Haustüre gibt „gratis“ dazu. Und 2017 darf man auch ein kleines Jubiäum feiern: 40 Jahre im Hotel La Molinella!Wer allerdings dabei sein will, der muss sich beeilen, denn es liegen bereits 25 Anmeldungen vor und die Hotelkapazitäten sind begrenzt.Informationen zur „Dolomiten-Ski-Safari“ sind über die Homepage der 1. donauwörther skischule im VSC unter www.donauwoerther-skischule.de bzw. über den Reiseleiter der Fahrt, Günther Gierak, unter der Rufnummer 0906 4953, erhältlich.