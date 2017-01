Donauwörth : Haus der Begegnung |

KinderKleiderBasar im Haus der Begegnung. Am Samstag, den 11.02.17 ist es wieder so weit. Unser beliebter KinderKleiderBasar findet wieder statt. Von 13 Uhr bis 15.30 Uhr darf nach Herzens Lust gestöbert werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Diesmal findet der Kuchen Verkauf im 1. Stock in der Montessorie-KinderKrippe statt, da diese einen "Tag der offenen Türe" veranstaltet. Wir freuen uns auf viele Besucher