Herbstkonzert des Vokalensembles Dattenhausen

Zu seinem diesjährigen Herbstkonzert lädt das Vokalensemble Dattenhausen am kommenden Samstag, dem 22. Oktober, in das Begegnungszentrum St. Stanislaus in Dillingen ein. Chorleiter Josef Gschwind hat mit seinem Ensemble ein gewohnt abwechslungsreiches Programm einstudiert – die Bandbreite der Stücke reicht vom Chorsatz aus der Renaissance bis hin zu Werken der Gegenwart, von Melodien aus Afrika oder Lettland bis zum deutschen Schlager der siebziger Jahre. Auch die weiteren Mitwirkenden des Konzertes versprechen Reizvolles zu bieten: Das Ensemble FoB – Friends of Barbershop – wird diese aus den USA stammende Stilrichtung des A-Capella-Gesangs präsentieren, die junge Harfenistin Stefanie Rühl aus Günzburg – Preisträgerin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ – hat bereits mehrfach bei Konzerten des Vokalensembles Dattenhausen begeistert.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.