So eine doofe Sache!

Aber mein Fell strahlt wie eh und je und jucken tut es mich auch nicht. Dafür bekomme ich fast jeden Tag Besuch von meiner Familie. Ja, meine Familie darf mich besuchen kommen. Sie haben sich dafür entschieden, auch wenn der Pilz selbst Menschen anfallen kann. Das ist aber nicht lebensbedrohlich und ich bin ja auch kerngesund und meine Menschen haben ohnehin nur Augen für mich! Wir gehen dann in den Auslauf und ich darf springen und freue mich einfach nur über diese Menschen, die meine Familie sein wollen.Unsere Bewohner in der Quarantäne und im Katzenzimmer müssen im Moment leider auf Besuch verzichten. So können sie sich in Ruhe erholen und in ca. 2 Wochen ist dann die Behandlung vorbei und wenn dann auch keine neuen "Fälle" von Pilz zu erkennen sind, dann kann das normale Leben wieder in unser Tierheim einziehen.Natürlich nehmen wir aber nach wie vor Notfälle auf - das versteht sich doch von selbst.Falls Sie mehr über den Pilz lesen wollen, dann schauen Sie doch auf unsere Internet Seite www.tierheim-hoechstaedt.de, da finden Sie einen kurzen Bericht dazu und einen Link, wo Sie gut aufgeklärt werden. Ich fand das sehr spannend.Warum ich Ihnen das alles erzähle?Normalerweise versucht man doch Krankheiten eher unter den sprichwörtlichen Teppich zu kehren. Warum sollten wir das tun? Und davon abgesehen, habe ich die Frage gehört, ob unsere Weihnachtsfeier am 18.12.2016 denn überhaupt stattfindet? Das kann ich mit einem ganz klarenbeantworten! Wir haben Pilz, keine Seuche!Ich bin mir sicher, daß unsere Menschen schon gut auf Sie, liebe Besucher, aufpassen werden. Deswegen erzähle ich Ihnen, daß wir zwar Pilz haben und ein paar Einschränkungen hinnehmen müssen, aber wir sind immer noch hier und freuen uns riesig, wenn Sie uns zur Weihnachtsfeier besuchen kommen.Leider gab es dafür natürlich keine Auszüge. Ich weiß zwar, daß der ein oder andere so wie ich, nur noch auf das Startsignal zum Auszug wartet, aber das gebe ich erst dann im Tagebuch bekannt, wenn er auch wirklich so weit ist. Ich sehe schon, wiemit den Augen rollt, weil ich meinen Auszug nicht mehr geheim halten konnte und ich jetzt so ein Geheimnis um weitere Auszüge mache....das ist etwas ganz anderes, meine liebe Mitschreiberin.Aber untätig sind wir nicht. Schauen Sie sich doch mal unsere Welpenundan! Sie fangen an, die Welt außerhalb des Zwingers zu erkunden und machen mit MamaAusflüge in den Auslauf. Sind die 2 nicht süß!ist schon fast eine echte Dame undist ganz die Mama und manchmal noch richtig Baby. Natürlich sind beide noch sehr jung und Mamapaßt ganz wundervoll auf sie auf und spielt mit ihnen und bringt ihnen so Manieren bei. Ich bin mir sicher, daß wenn die Zeit reif ist,undmit viel Dankbarkeit an ihre Mamadenken werden. Eine eigene Familie suchen können die beiden jungen Hunde bereits.Ansonsten haben wir auch 2 Neuzugänge, von denen ich Ihnen aber erst beim nächsten Mal berichten werde - oder vielleicht ist ja auchmal wieder dazu bereit, ihre Tatzen zu bewegen und in die Tasten zu hauen.Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und vergessen Sie uns nicht.Ihr