Danke sagen über die Medien

Heute schreibe ich wieder ,aber diesmal betrifft es mich und alle die mich betreut,und gepflegt haben.Auf der Station 8 lag ich über 6 Wochen!Das was mich heute bewegt hier zu schreiben ist die Pflege und Fürsorge die ich durch die Pflegerinnen und Pfleger erhalten habe.Das was die mit mir und an mir gemacht haben ist viel mehr gewesen als es ein einfaches danke ausdrücken könnte!Ihr habt es geschafft,dass ich wieder neuen Lebensmut habe,und wenn ich nochmal in die Klinik komme dann will ich von euch betreut werde.