Neuerscheinung "Stege himmel._see.sehnsucht."

sind Sehnsuchtsorte am See. Zwei Jahre lang hat Maren Martelldie Boots-, Bade- und Anlegestege in der Fünfseenregionfotografiert. Stege im orangen Licht der Morgensonne,in Nebel gehüllt, schneebedeckt mit glitzernden Eiskristallen,überflutet bei Hochwasser oder im „Karibikzauber" desSommers.Martell lebt seit 2005 am Ammersee und arbeitete für diedpa in Berlin. Derzeit schreibt die freie Journalistin undAutorin für das Landsberger Tagblatt und den Ammerseekurierund berät Kulturschaffende in PR-Fragen. Die Anregungvon Verleger Josef Bauer nahm sie gerne auf und lud fürdiesen Bildband Menschen an den Seen ein, ihre Gedanken,Erinnerungen oder Anekdoten zum Wasser, zum See oderzur Sehnsucht am Wasser, See oder Steg aufzuschreiben.Dieser Einladung sind 53 Künstler, Literaten, Dichter, Kulturhistoriker,Politiker, Schauspieler, Restaurantbesitzer, HotelundStrandbadbetreiber sowie Tourismusexperten gefolgt.Ohne jemanden hervorheben zu wollen seien genannt derKunsthistoriker und Maler Hajo Düchting, Erzabt NotkerWolf, der Lyrikpapst Anton G. Leitner, Festivalinitiatorin DorisPospischil oder Schauspieler Johannes Steck……Herausgekommen ist ein Bildband im Format 23*23 cmund 160 Seiten, auf denen Angela Bauer Bilder und Texte zueinem eindrucksvollen Gesamtwerk „ komponierte". KulturhistorikerThomas Raff philosophiert in seinem Einführungsbeitragüber die Stege im Altertum und im Allgemeinen.Der Maler und Kunstprofessor Werner Kroener beschreibt inseiner Ballade vom Steg das unterschiedliche Verhalten vonFrauen am Steg.