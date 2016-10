Zu Besuch bei den Vögeln des Glücks - Kraniche in der Diepholzer Moorniederung

Diepholz : Diepholzer Moorniederung |

Zu einer beeindruckenden Tagesfahrt mit fantastischen Naturbeobachtungen lädt der NABU Langenhagen am Samstag, den 29.10.2016 von 10:00 bis ca. 20:00 Uhr ein. Die Diepholzer Moorniederung bei Diepholz am Dümmer ist das bedeutendste Kranich-rastgebiet in Niedersachsen. Große Nahrungsflächen, gute Schlafplätze und geringe Störungen lassen immer mehr Kraniche die Diepholzer Moorniederung als Trittstein zwischen der nordostdeutschen Rügen-Bock-Region und dem nordost-französischen Rastplatz Lac du Der nutzen.



„Zuerst entdecken wir auf einer Rundfahrt den Reiz der Moorlandschaft und werden auch die ersten Kraniche beobachten, die auf den abgeernteten landwirtschaftlichen Flächen nach Nahrung suchen“, kündigt Exkursionsleiter Gunter Halle an. Ein kleiner Spaziergang führt die Gruppe zum Aussichtsturm im Neustädter Moor, von dem ein fantastischer Blick auf die weitläufige Heidelandschaft genossen werden kann. Gegen 14.00 Uhr wird am Europäischen Fachzentrum für Moor und Klima Station gemacht. Dort besteht die Möglichkeit, auf eigene Kosten die interessante Ausstellung zum Thema Moor zu besuchen und sich in dem angeschlossenen Bistro zu stärken. Anschließend geht es zum spektakulären Höhepunkt der Exkursion, dem abendlichen Einflug von tausenden von Kranichen und Gänsen in ihre Schlafgewässer. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung bis zum 26.10.2016 vor dem Termin ist erforderlich.NABU Mitglieder 5,- Euro, sonst 8,- Euro pro Person. Hinzu kommen 5,- Euro pro Person als Fahrtkostenanteil. Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sind frei.Parkplatz an der Stadtbahnhaltestelle »Langenhagen Zentrum« der Linie 1 Laatzen / Sarstedt, Zufahrt über Schönefelder Straße. Die Fahrt wird mit eigenem PKW durchgeführt und wenn möglich, werden Fahrgemeinschaften gebildet. Dadurch ergeben sich Mitfahrgelegenheiten, die beim Exkursionsleiter erfragt werden können.Gunter Halle, Tel. 0170 – 54 59 414E-Mail: gunter.halle@nabu-langenhagen.de