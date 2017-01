Diedorf baut Basketball Damen-Mannschaft auf

Diedorf : Schmuttertalhalle |

Der Ball muss wieder in den Korb! Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und dazu gleich gute Vorsätze auch in Diedorf. An dieser sportlichen Idee, wieder eine Basketballmannschaft ins Leben zu rufen, arbeitet nun Basketball Vorstand Horst Heinrich zusammen mit Weltmeisterin Tina Schüssler.

Tina Schüssler moderiert alle zwei Wochen bei den Heimspielen der bekannten Topstar Kangaroos Stadtbergen/Leitershofen die Fifty-Fifty 500,-- Euro Challenge. So gingen mehrere Anfragen bei Schüssler ein, die selbst seit ihrem 14-Lebensjahr Basketball spielt, ob sie nicht Lust hätte eine Damenmannschaft zu gründen. So standen nach dem Spiel neun Damen vor ihr, die sofort zusagten. Da Stadtbergen keine freien Trainingszeiten zur Verfügung hatte, klopfte Schüssler beim Diedorfer Vorstand Horst Heinrich an, der sich sofort um eine freie Trainingszeit in seiner Kommune bemühte.Mittlerweile sind es 16 Frauen, die von Heinrich für Montag um 19 Uhr eine feste Hallenzeit in der Diedorfer Schmuttertalhalle bekommen haben."Der Spaß, die Bewegung und der Sport stehen natürlich im Vordergrund und wenn sich eine gute Mannschaft mit aktiven Spielerinnen entwickelt, dann können wir auch wieder starten. Jedoch brauchen und suchen wir schon noch mehrere Frauen, damit immer genug im Training sind und sich das Ganze auch rentiert, denn wir bekommen natürlich auch einen Trainer gestellt", sagt Schüssler, die ebenfalls am Montagstraining teilnimmt und jeden Sonntag als Ausgleich zu ihrem Boxsport aktiv bei der Männer-Hobbymannschaft in Stadtbergen spielt.Somit suchen Horst Heinrich und Tina Schüssler noch spielbegeisterte und motivierte Basketballerinnen.Trainingszeiten immer am Montag, 19.00-20.30 Uhr in der Schmuttertalhalle Diedorf.Wer Lust hat, der melde sich doch bitte unter: tina@tina-schuessler.de