Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken in Diedorf

Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken

Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige bietet regelmäßig einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an – der nächste Gesprächskreis mit dem Thema „Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken“ findet amDienstag, 8. November 2016 um 14 Uhr im Seniorenzentrum Diedorf, Lindenstr. 30 in 86420 Diedorf statt.Menschen zu begleiten oder zu pflegen, ist oftmals sehr anstrengend und kräftezehrend. Wenn der Betroffene zudem an einer Demenz leidet, ist dies für die Angehörigen eine zusätzliche nervliche Belastung.In dem Gesprächskreis erhalten Sie Tipps für einen konfliktarmen Umgang in schwierigen alltäglichen Situationen. Die Gruppe bietet auch Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch sowie Raum für eigene Themen und Fragen. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.Weitere Auskünfte erteilt die Seniorenberatung, Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-2707.