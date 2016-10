Was hat das Universum mit uns zu tun?

Diedorf : Sternwarte Diedorf |

Vortrag von Dr. Josef Gaßner



Ein erster Blick in unser Universum offenbart höchst lebensfeindliche Phänomene: unzählige Sterne mit gewaltigen Temperaturen, Pulsare mit zerstörerischen Magnetfeldern und die ewig hungrigen Schwarzen Löcher.



Gleichzeitig sind wir Menschen Kinder der Sterne, denn wir bestehen zu etwa 92 Prozent aus den chemischen Elementen, die in ihrem Inneren fusioniert werden.



Der bekannte Physiker Dr. Josef M. Gaßner (www.josef-gassner.de) wird anschaulich und unterhaltsam die Zusammenhänge erklären. (Damit Sie sicher einen Platz bekommen, empfehlen wir eine Reservierung unter info@sternwarte-diedorf.de. Der Eintritt ist für Mitglieder frei, sonst 5 €, ermäßigt 3 €.)



Die Sternwarte ist an diesem Tag geschlossen. Der Vortrag findet in der Schulaula statt.