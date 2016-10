Sternennächte in Pontones

Diedorf : Sternwarte Diedorf |

Es muss schon vieles zusammenpassen, dass fünf Sterngucker einen gemeinsamen Astro-Urlaub unter einem optimalen Sternhimmel durchführen können. Bisher war hierbei Namibia oftmals das Ziel. Es geht jedoch auch mit weniger Aufwand in Europa. Und so konnten fünf AVA-Mitglieder dunkle Nächte in Südspanien genießen, die man in Europa für fast nicht mehr möglich gehalten hätte.



In einem Vortrag auf der Sternwarte Diedorf wollen wir Ihnen die Erlebnisse dieser besonderen Reise schildern, und Ihnen auch die Beobachtungen und Astroaufnahmen vom fantastischen dunklen Sternhimmel Südspaniens zeigen.