Wintermärchen im EUKITEA: Die Bienenkönigin

Ein liebevoll, poetisches Märchenabenteuer über den Mut die Schöpfung zu wahren und darüber, wie Tiere zu wunderbaren Helfern werden. Mit Puppen, Tanz und Livemusik für Kinder ab 4 und die ganze Familie.



THEATERSTÜCK: „DIE BIENENKÖNIGIN“Wenn der Winter naht und die Winde kühl und frech um die Nase wehen und erste Schneeflocken deine Wangen berühren, ist endlich wieder Märchenzeit im wunderschön geschmückten EUKITEA Theaterhaus. In diesem Jahr summt die Bienenkönigin ihr Märchenlied. Doch lasst euch kurz erzählen:Habt ihr schon einmal das Wunder eines Ameisenhaufens gesehen, mitten im Wald, wo tausende und abertausende emsige Ameisen einen großen Berg aufbauen, oder einen Bienenstock, in den die Bienen ein und aus fliegen und mit zartem Summen unermüdlich süßen, duftenden Honig sammeln. So wunderbar und geheimnisvoll!Wieder einmal sind drei Königssöhne in die Welt gezogen und wollten Abenteuer erleben, was sonst! Aber was passierte?Sie kamen auf ihrem Weg zu einem, ihr werdet es euch denken, ebensolchen Ameisenhaufen. Die beiden älteren, übermütigen Brüder wollten ihn sogleich durchwühlen. Doch der dritte und jüngste Königssohn, von allen nur der Dummling genannt, hielt sie beherzt davon ab: „Lasst die Tiere in Frieden, ich leid es nicht, dass ihr sie stört.“ Auf ihrem weiteren Weg, auf dem sie einer Schar von Enten und auch dem Volk der Bienen begegnen, gelangen sie zu einem verwunschenen Schloss, in welchem die Pferde und alles andere in Stein verwandelt ist. Die Erlösung kann gefunden werden, wenn drei Aufgaben erfüllt werden. Aber die Aufgaben sind schwer, sehr schwer: Denn, wer kann schon tausend Perlen der Königstochter finden, die im Moos verstreut sind. Doch nur soviel will ich euch verraten: die drei Königsöhne versuchen mutig ihr Glück und ….pscht, jetzt aber den Finger auf den Mund! Kommt, seht, hört und lasst euch überraschen von der wunderbaren EUKITEA Märchen Welt.EUKITEA hat „Die Bienenkönigin“, ein berührendes Märchen der Gebrüder Grimm, mit viel Liebe und Kreativität in ein bezauberndes Theaterstück verwandelt, mit phantasievoll einfühlsamer Musik, entzückenden Puppen und natürlich mit ausdrucksstarkem Theaterspiel, witzig, innig und lebensfroh.„WALFISCH, FUCHS UND KATERTIER UND ANDERE WUNDERBARE HELFER IM MÄRCHEN“ – AUSSTELLUNGIn dieser Ausstellung könnt ihr viele Tiere entdecken, die unseren Königstöchtern, Prinzen oder Müllerssöhnen in den Märchen zu ihrem Glück verhelfen. Erkennt ihr den Fuchs wieder, der dem Jüngling hilft den Goldenen Vogel zu finden, oder den schlauen Kater, der dem Müllerburschen zeigt, wie er König werden kann? Märchen sind sehr alt und sehr weise!Vielleicht ist es ja im Märchen wie im „richtigen“ Leben. Vielleicht habt ihr auch ein Tier, oder ein Kuscheltier oder auch ein Phantasietier, mit dem ihr sprecht, das euch Mut macht und jede Menge Freude bereitet? Kommt, seht, entdeckt und lasst euch überraschen!„PERLENGEHEIMNISSE“ – MÄRCHENQUIZIm gemütlichen Theatercafé, zwischen dampfenden Tassen und süßen kleinen Köstlichkeiten, wartet auch in diesem Jahr ein lustiges Quiz auf kniffelfreudige Familien mit bunten Fragen rund um das Winterstück und die Ausstellung.Die Quizbögen sind auf den Tischen im Theatercafé und an der Theke erhältlich.Herzlich willkommen zu einem lauschigen Familien-Winternachmittag im Theaterhaus!Spiel: Olaf Dröge, Josephine Volk, Michael GleichPuppenbau und Bühnenbild: Michael Gleich (Figurentheater Luftsprung,www.luftsprung.net)Musik und Komposition: Fred BrunnerRegie, Konzept, Gesamtleitung: Stephan EcklAlle Termine auf einen Blick:November: So. 27. (PREMIERE)Dezember: So. 04. | So. 11. | So. 18. | Mo. 26. | Do. 29. | Fr. 30.Januar: Fr. 6. | So. 8. | So. 15.Beginn jeweils um 16.00 UhrDie Ausstellung, das Theatercafé und die Theaterkasse öffnen um 15.00 Uhr.Eintritt: 15 € / erm. 12 € / Kinder 7 €Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396