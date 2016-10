Weltmusikerin Urna Chahar-Tugchi – Live im Eukitea

Die Weltmusikerin Urna Chahar-Tugchi aus dem Herzen der Mongolei, zu Hause in großen Konzertsälen der Welt, ist wieder zu Gast im EUKITEA Klangraum.

Die charismatische Sängerin, mit vielen neuen Lieder im Gepäck, stellt in diesem speziell für EUKITEA gestalteten Abend, stille Lieder und Weisen in den Mittelpunkt ihres außergewöhnlichen Konzerts: Meditativ und kraftvoll, melodisch, rhythmisch und sanft. Mit ihrem wunderbaren Charme, ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Fähigkeit, sich in tiefste Tiefen der Schöpfung „hinein zu singen“, nimmt sie uns mit auf eine Reise ins Innerste der Mongolei, des Orients und der Seele des Seins.Die mongolische Weltmusikerin ist bekannt als Sängerin und Hauptdarstellerin des Films „Das Lied von den zwei Pferden“ der Regisseurin B. Davaa („Die Geschichte vom weinenden Kamel“). Im Grasland der inneren Mongolei geboren und aufgewachsen ist die Musikerin heute in den Konzertsälen der ganzen Welt zu Hause. Sie zählt zu den herausragenden Sängerinnen Asiens und berührt dennoch gerade mit ihrer warmherzigen Natürlichkeit. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrer liebevollen Ausstrahlung eröffnet sie uns die ewigen Weiten der Mongolei. Ein absolut einmaliges Erlebnis.Eintritt: 32 €/ erm. 26 €/ Schüler & Studenten 18€Karten reservieren:E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).