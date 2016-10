Musikverein Diedorf erzählt Max und Moritz musikalisch

Diedorf : Schmuttertalgymnasium |

«Das Gute - dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.» Dieser Satz von Wilhelm Busch stand im Zentrum, als der Komponist Mario Bürki vier Streiche der beiden Lausbuben Max und Moritz in einem Werk für Blasorchester vertonte. Dieses bildet einen der Höhepunkte des diesjährigen Herbstkonzerts des Musikvereins Diedorf



am 26. November 2016 um 19.30 Uhr im Schmuttertalgymnasium Diedorf.



Weiter wird die Suite aus dem Ballett „Romeo und Julia“ von Sergei Prokofieff (arr. Johan de Meij) zur Aufführung kommen. In dieser erklingt das Thema „Die Montagues und Capulets“ als Leitmotiv des insgesamt sechs Sätze umfassenden Werks.



Außerdem stehen unter anderem auf dem Programm:



„Night and Day“, ein Song von Cole Porter (arr.: Yasuhiro Koyama) aus dem Musical “Gay Divorce”



“The Laurel and Hardy Theme” von Marvin Hatley (arr.: Ray Woodfield), Filmmusik der Künstler Stan Laurel und Oliver Hardy, die in Deutschland besser als “Dick und Doof” bekannt sind



„Fire and Ice“ von Otto M. Schwarz, eine Auftragskomposition für ein Symphonic-Rock Projekt der Landesmusikschulen Imst und Pitztal



Neben der Musikkapelle unter Georg Miller wird auch die Jugendkapelle unter Markus Meyr-Lischka ihr Können zum Besten geben.



Der Musikverein Diedorf freut sich auf Ihr Kommen!