Jazz Theater Laboratorium

Unter der Leitung des Jazzmusikers Martin Fredebeul und des EUKITEA-Theaterleiters Stephan Eckl treffen sich das Jazzensemble River Bare aus München, Saxophonist Christian Elin und Mitglieder des EUKITEA Ensembles zu einer ungewöhnlichen Künstlerbegegnung.

Im Zentrum stehen musikalische und theatrale Improvisationen zur Musikkomposition „Burn Out“ von Martin Fredebeul und zum Thema Resilienz aus dem Buch von Stephan Eckl „Vom Mut ich selbst zu sein“.Mutig forschen diese Künstler in einer Zeit, deren öffentliche Haltung von Druck, Angst und Pessimismus geprägt ist, nach lebenstragenden Qualitäten wie Mitfreude, Zartheit und Empfänglichkeit. Geht das, bzw. wie geht das in der Kunst? Im Theater? In der Musik?An diesem Abend geben die Akteure exklusiv spannende Einblicke in den vorher stattgefundenen intensiven gemeinsamen Arbeitsprozess. Sie zeigen Sequenzen aus ihrem gemeinsamen Experimentieren. Zudem ist an diesem besonderen Abend viel Raum für Neues, aus dem Augenblick Geborenes, das aus der Begegnung mit dem Publikum entsteht:„…Rhythmische Klangbilder, Spiel- Meditationen, durchdrungen von Lebensdynamik und der unbändigen Lust zur Gestaltung, vielleicht melodisch Liedhaftes und dann Schönheit und Frieden…, vielleicht… Noch ist alles geborgen im zukünftigen Augenblick.“(Stephan Eckl)