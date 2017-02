Griechische Impressionen: Federzeichnungen von "Professor" Walter Stöhr aus Augsburg-Pfersee

Walter Stöhr (1913-2006) vermachte der Nachwelt über 50 kleine Skizzenbücher mit Federzeichnungen von Ansichten aus der Heimat und von fernen Reisen. Das Haus der Kulturen Diedorf, das von seinem Sohn Michael geleitet wird, zeigt ab 1. Mai 2017 diese Skizzenbücher, mitlerweile digitalisiert und somit auf mehreren Bildschirmen bequem zu sehen. "Von Heimat und Ferne" heisst die Ausstellung, die wie in den Ausstellungen des Hauses der Kulturen schon so bekannt, Heimatliches mit fernen Kulturen zusammen bringt. Daneben wird die Ausstellung mit vielen interessanten Objekten aus anderen Kulturen ergänzt. Dazu zählt z.B. eine Sammlung von 1000 interessanten alten Schalen und Gefässen aus allen Weltkulturen ("Pottstausend"). Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernisage und einem Künstlerfest zeitgleich zum großen Maimarkt am 1. Mai um 11 Uhr in Diedorf in der Lindenstrasse 1 an der Hauptstrasse (Bushaltestelle Zentrum beim Maskenmuseum). Viele interessante Künstler werden Sie mit spannenden Aktionen unterhalten, unsere Ateliers im Künstlerhof sind geöffnet. Der Eintritt bei allen Aktionen ist frei.