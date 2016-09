Clowns-Fasching im EUKITEA

Mit Theater, lustigen Faschingsspielen und leckeren Faschingsleckereien.

Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.



Es ist wieder Faschingszeit im Theater EUKITEA! Dieses Jahr erwartet alle kleinen und großen Faschings-Freunde eine Clownsgeschichte zum Lachen, Staunen und Blubbern: „Pina Aquamarina und das Wunderwasser“ vom Theater Pagany.Pina Aquamarina ist ein Clownskind und lebt im Zirkus. Bald wird sie sechs Jahre alt und dann darf sie in der Manege auftreten! Sie wäre gerne Tänzerin, doch ihre Eltern sind – plitsch-platsch – ulkige Wasserclowns, die sich bei jeder Vorstellung nass spritzen. Und das erwarten sie natürlich auch von ihrer Tochter! Pina jedoch mag kein Wasser und kann es überhaupt nicht leiden nass zu werden!Ein unlösbares Problem? Na dann habt ihr wohl noch nicht vom sagenhaften „Wunderwasser“ gehört!Wann?Sonntag, 19.2. und Sonntag, 26.2.2016Das EUKITEA-Faschingscafé ist bereits ab 15 Uhr geöffnet und bietet köstliche Faschingsleckereien an. Das Theaterstück beginnt um 16:00 Uhr.Eintritt:Erw. 15 €/ erm. 12 €/ Kinder 7€Karten reservieren:E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).Beginn Theaterstück: 16:00 UhrSpieldauer: ca. 45 MinutenSpiel: Sandra Pagany, Giorgio BuraggiIdee, Konzept und Regie: Sandra PaganyCoaching: Florian Kreis