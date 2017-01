Die aktion hoffnung lädt zusammen mit der Pfarrei Diedorf zum großen Secondhand-Faschingsmarkt ein. Auf mehr als 190 Quadratmetern werden eine große Auswahl an bunten und ausgefallenen Faschingskostümen, Glitzermode, Retroteile und besondere Unikate angeboten. Der Reinerlös kommt der Betreuung von Straßenkindern in Brasilien und jungen Menschen mit Behinderung in Mexico zugute.