Pfäfflingen (mvg). Feiert die Jugend heute anders als die Generation 40 plus? Mag sein, dass sich Ausdrucksweise, Namen für Dinge und Kleidung geändert haben, doch irgendwie ist es immer noch gleich. Die Disco heißt zwar jetzt Club und jedes Jahr hat seine Charts und jedes Jahrzehnt seine Evergreens. Wer aber spät Nachts in einen Club oder auf eine Party kommt, der wird sich freuen nicht nur Charts sondern auch Partyklassiker zu hören. Party eben – vor 25 Jahren sagte man halt Fete.

Das Rieser Tanzzentrum in Pfäfflingen tritt am Samstag, 10. Dezember 2017 den Beweis dafür an. „Dorfkinder feiern besser“ lautet das Motto. Und zwar genau mit den Partykrachern und Kultsongs, die man eben nicht in jedem Club hören kann. Lokale Musik, auf Bayrisch, im Dialekt und ein bisserl schräg. Schon fast nostalgisch könnte man es nennen, wenn dann im Partystadel der Punk abgeht. Nageln auf der Bühne wird eines der Highlights sein. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt, denn es geht darum möglichst schnell Nägel in einen Holzstamm zu schlagen – mit der Finne (schmale Seite) des Hammers! Und als weiterer Höhepunkt ist Wettsägen geplant. Zwei Mädels oder Jungs versuchen in möglichst kurzer Zeit per Hand Scheiben von einem Holzstamm abzusägen. Natürlich gibt es, wie immer, tolle Preise für die Besten! Während dieser ganzen Aktionen läuft parallel natürlich Party satt. Darüber hinaus auch mit aktueller und genau passender Musik, die sich ja in den derzeitigen Charts auch intensiv mit Holz befasst. Und ganz sicher wird irgendwann der ein oder andere Partysong zum Mitsingen laufen. Das Rieser Tanzzentrum beweist damit, dass hier eines zutrifft, was ja auch gern auf Gesellschaftsspielen angegeben wird. Die Angabe, für welches Alter das Spiel geeignet ist. Rieser Tanzzentrum: Vom 16 – 58. Natürlich dürften auch ältere noch mitspielen.