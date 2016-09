Weiter Verletzungsgefahr durch versteckte vorstehende Nägel!!!

Alte ungenutzte Hochsitze oder Reste alter Jagdeinrichtungen im Staatswald sind vermutlich nicht von einer Versicherung gedeckt, so sind diese vom Walbesitzer zu beseitigen wenn bekannt ist das von diesem Altbestand eine Verletzungsgefahr für Mensch und Tier ausgeht (§ 22HessJG)Auch Lt. UVV sind unsichere Reviereinrichtungen wohl sofort zu entfernen!Das Haftungsrisiko sollte hier nicht unterschätzt werden.Legt sich hier Farn oder Gras über die Trümmer ist die Gefahr nicht mehr sichtbar ebensobei einer Schneedecke, Moosbefall oder wenn Zweige die Gefahr abdecken!Deswegen schreibt der Gesetzgeber auch vor Altbestand zu entfernen!Im Staatswald ist der Revierleiter - Reviernachfolger (Förster) für die Beseitigung auch solcher Altbestände zuständig.Wenn dem Waldbesitzer bekannt ist das von solchem Altbestand eine Gefahr für Mensch und Tier ausgeht, diesem die Gefahrstellen sogar noch angezeigt wurden und die angezeigte Gefahr wird nicht beseitigt/entfernt, so liegt hier sogar Eventualvorsatz vor!Hier wird somit dann billigend in Kauf genommen das sich Personen-Waldbesucher und deren Tiere selbst wenn diese Tiere an der Leine geführt werden verletzen könnten.Wildlebende Tiere sind hier so auch permanent einer unnötigen Verletzungsgefahr ausgesetzt!In den letzten Tagen habe ich bis in die Abenddämmerung den Hessenforst angezeigten und viele weiter Gefahrenstellen noch mal aufgesucht und musste leider feststellen dass bisher nur die Kanzeltrümmer unterhalb vom Bärenwinkel im Revier Mellnau entfernt wurden wo sich bereits ein Unfall zugetragen hat???Eingebrachter Sondermüll und der Bauschutt welcher zurückgelassen wurde sollte ebenfalls längst entfernt werden!Dem zuständigen Förster hier ist es auch offensichtlich wichtiger die neuen Drückjagdsitze / Jagdkanzelbausätze usw. für die Bewegungsjagd/Treibjagd am 14 und 15 November aufzustellen?