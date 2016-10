Die Osterhasentour zu Weihnachten

Schwerin : Marktplatz |

Mit Augenzwinkern durch die Stadt

Dass mit unseren Zeitungen nicht mehr viel los ist, ist ja den Bürgern hinreichend bekannt. In Schwerin hat der Bürger ohnehin nicht mehr die Wahl oder sagen wir mal, dieser kann zwischen der Bild oder der Volkszeitung wählen. Wie er sich auch entscheidet, er trifft keine gute Wahl. Die Bildzeitung ist eigentlich nicht mehr tragbar und die Schweriner Volkszeitung die das Volk im Titel trägt, hat sich schon vor langer Zeit vom Volk verabschiedet und tritt als Zentralorgan der SPD Landesregierung in Erscheinung.Eigentlich nimmt man diese Zeitung nur noch zur Kenntnis, wenn man beim Einkaufen die Presseerzeugnisse im Regal liegen sieht. Heute brachte meine Frau aber mal wieder eine SVZ mit nach Hause. Und ich musste feststellen dass das Exemplar wider lesenswert war. Der Beitrag auf Seite 7 der Zeitung für die Landeshauptstadt, mit der Überschrift: Mit einem -Augenzwinkern durch die Stadt- lies mich doch ein wenig nachdenklich werden, denn wie tief kann eine Stadt im Bereich Kultur noch sinken, um solche Verantwortlichen zu beschäftigen?Scheinbar ist die Stadtmarketing Gesellschaft am untersten Punkt angelangt. Wer in der Stadt Schwerin, segnet eigentlich solche schwachsinnigen "Formate" ab. Eine Picknick-Tour in der Stadt Schwerin. Hat sich Frau Müller mal mit der Definition Picknick beschäftigt? Ich glaube nicht! Dann die Bergtour, die nicht so ganz ernst gemeint ist.... anschließend die Märchentour, in der sich alle Märchenerzähler dieser Welt im Schweriner Schloss wiederfinden. Wer dann alle bisherigen Tourenvorschläge überstanden hat, zieht sich dann ein Weihnachtsmann- oder Osterhasen Kostüm über und versteckt sich am besten auf dem Sachsenberg in Schwerin, denn dort würde er spätestens nach der "Weihnachts-Rallye" landen, wenn er die Glühweinverkostung, die Wahl der Mutzenkönigin und das Weihnachtsmänner-Wettzählen überstanden hat.Wer in dieser Stadt nicht verrückt wird ist selber schuld.