Erdmännchen ständig auf Wachstation – alles im Blick haben

Ohren zu und durch!Damit beim Graben der großen Höhlen kein Sand in die Ohren der Tiere gerät, können sie diese einfach zuklappen.Ein Erdmännchen der Gruppe hält immer Wache.So kann der Rest der Großfamilie in Ruhe auf Beutezug gehen oder faul in der Sonne herumliegen.Nähern sich Feinde, stoßen die kleinen Wachmänner ein schrilles Pfeifen aus, und der Rest fegt in die Höhlen.