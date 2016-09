25 Jahre Federfußball in Europa und Hagen – Jubiläumsturnier mit internationalem Top-Feld

Und der FFC Hagen sollte in jeglicher Hinsicht Schrittmacher der in Europa noch jungen Sportart sein. Bis heute sammelte der Verein in den verschiedenen Disziplinen nicht weniger als 130 Titel und Medaillen bei deutschen Meisterschaften. Zudem ist der FFC seit Einführung des Bundesligaspielbetriebs immer mit mindestens einer Mannschaft im nationalen Oberhaus am Ball. Dazu stellte der Verein bis dato nicht weniger als 24 Nationalspieler bei den Damen und Herren. Für die größten internationalen Erfolge des FFC und des Deutschen Federfußballbundes sorgte dabei David Zentarra, der 2014 Europameister im Einzel wurde und bislang zweimal WM-Dritter im Einzel werden konnte.Sportlich begeht der FFC Hagen nun am ersten Oktober-Wochenende in der Käthe-Kollwitz-Sporthalle das 25-jährige Bestehen als Europas ältester Federfußballverein. Auf dem Programm stehen am Samstag, 1. Oktober, ab 9 Uhr ein Doppelturnier und am Sonntag, 2. Oktober, ab 9 Uhr ein Mannschaftswettbewerb. Für das Doppel haben 39 Paare aus fünf Nationen gemeldet – darunter zahlreiche EM- und WM-Teilnehmer und -Medaillengewinner aus Ungarn, Frankreich, Finnland, Österreich und Deutschland. Im Mannschaftswettbewerb treten insgesamt 25 Teams an. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.Weitere Informationen unter http://www.ffc-hagen.de und unter http://www.federfussball.info