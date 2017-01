Massenbau aus Karton in 1:50

Meine Modelle,die ich zur Zeit in Arbeit habe sind zum einen eine Lockheed Super Constellation,besser bekannt als Super Conny,eine Iljuschin IL-18 und eine Douglas DC-3.Hinzu kommt noch einiges an Zubehör wie Gangways,Tankwagen,Flugzeugschlepper und ein Empfangsgebäude.Bei dem Empfangsgebäude habe ich nach langem suchen mich für das Gebäude von alten Flughafen Leipzig-Mockau entschieden.Allerdings gibt es von diesem Gebäude kein Kartonbogen,so das ich dieses Gebäude aus Karton selber bauen werde.Es macht Spass mit einer Horde verrückter Kartonverkleber so ein Projekt zu machen.Man hilft sich gegenseitig,hat Spass und die einzelnen Bauberichte werden in drei Threads mit viel Humor vorgetragen.Ich werde so nach und nach meine Geschehnisse hier zeigen und hoffe das ich bis zum Herbst mein Projekt soweit fertig habe.