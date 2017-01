Neujahrskonzert - St. Martin Lagerlechfeld

Die kath. Pfarrei Lagerlechfeld lädt zum diesjährigen Neujahrskonzert in die Kirche St. Martin ein. Beginn ist am Sonntag, den 29. Januar um 16.00 Uhr. Wie jedes Jahr wurden dazu neue Interpreten gewonnen. Mit den beiden Künstlern an der Orgel Frau Christina Steinherr und Ansgar Kirchgäßner und Petra Schmid auf der Trompete sowie Sabrina Scherer mit Ihrem Gesang und der Querflöte soll dieses Konzert auf das neue Jahr 2017 einstimmen. Die Darbietung auf den unterschiedlichen Instrumenten will auf die vielen unterschiedlichen Herausforderungen im kommenden Jahr hinweisen. Zum anschließenden Sektempfang der Pfarrgemeinde sind alle Zuhörer nach dem Konzert ins Pfarrheim recht herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit mit den darbietenden Künstlern ins Gespräch kommen.