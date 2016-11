5. St. Martinsmarkt in Lagerlechfeld

Der Start zum 50. Jubiläumsjahr der St. Martinskirche beginnt bereits in diesem Jahr mit dem nun schon traditionellen Martinsmarkt am kommenden Samstag, den 12. November um 16.00 Uhr. Zahlreiche Stände laden zum gemütlichen Feiern in der vor-adventlichen Zeit ein. Um 16.00 Uhr wird von den Kindern des Kindergartens "Villa Kunterbunt" in der Kirche die Martinslegende gespielt. Anschließend findet der legendäre Laternenumzug durch die Straßen von Lagerlechfeld statt. Danach trifft man sich wieder zu gemütlichen Begegnungen am Martinsmarkt.