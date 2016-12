Adventskonzert

Petra Schauer will mit dem Konzert mit weihnachtlichen Klängen von traditionellen Liedern bis Disney in die letzten Tage vor Weihnachten einstimmen.

Dieses Jahr sind als musikalische Gäste mit dabei Fr. Irmgard Molden-Fiederling an der Harfe, Fr. Christina Steinherr an der Orgel sowie Petra Schmid auf der Trompete.

Beginn am 17.12.2016 um 19.00 Uhr in der Kirche St. Martin, Jahnstraße 1-3 in Lagerlechfeld. Der Eintritt ist frei!