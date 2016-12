Wie in den vergangenen Jahren findet auch heuer wieder das Adventskonzert in Obenhausen statt.Mitwirkende sind dieses Jahr die Musikkapelle Obenhausen und die drei Obenhausener Chöre.Die letzten Wochen haben Sie fleißig geübt um auch dieses Jahr Ihre Zuhörer zu verzaubern.Der Eintritt ist frei, über eine Spende nach dem Konzert würden sich die Chöre und die Musikkapelle freuen.Beginn ist in der St. Martin Kirche Obenhausen um 18:00 Uhr