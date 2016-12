Parken Ketscher Strasse Brühl - lieber 2 oder 4 Stunden ? bitte wählen Sie !!

Brühl hat genügend Parkplätze - leider nicht bei uns. Ketscher Strasse - voll.

Görngasse - voll. Neugasse - sowieso voll. Der einzige Parkplatz in der Nähe ist der in der Ketscher Strasse. Man kann hier sogar wählen: rechts des Schildes 2 Stunden und links des Schildes 4 Stunden. Parkscheibe weiterdrehen ist nicht. Einmal um den Block fahren und Fahrzeug auf einen anderen Platz stellen ist auch nicht.



Die wenigen Glücklichen die am Strassenrand einen Parkplatz ergattern parken so dass man sieht dass ihnen alle Parkplätze in der Bucht gehören. Heiss begehrt sind die 4-Stunden-Parkplätze.. dann muss man nicht so oft die Parkscheibe weiterdrehen, sagte mir ein Dreher. Zur falschen Zeit am falschen Ort und man bekommt eben nur einen 2-Stunden-Parkplatz - oder - eben gar keinen. Was natürlich praktisch ist da es für keinen Parkplatz auch keinen Strafzettel gibt.



Liebe Ordnungsverhüterli, lasst uns Anwohner doch einfach auf dem Parkplatz

parken. Wir haben doch sonst in der Ketscher Strasse ausser Verkehr nichts was Spass macht.

