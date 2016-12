Ketscher Strasse Brühl - auf Umwegen ans Ziel :)

Geschirr klimpert. Erdbeben ? Aehnlichkeiten sind zufällig, erinnern aber daran.Einsteigen in ein parkendes Auto - gefahrlos ? ohne dass die durchpreschenden Autofahrer einem die Jacke/ Hose abfahren? Wir sind in Brühl und nicht auf der Autobahn, wo es Beschränkungen gibt, wo Kontrollen stattfinden, wo Konsequenzen gezogen werden. Auch eine sehr genutzte Alternative für Autofahrer : auf dem Gehweg weiterbrettern - Fussgänger (vor allem Kinder und Aeltere mit und ohne Rollator) sind flexibel, können notfalls die Wand hochgehen. Es ist einfach noch nichts passiert - und es liegen keine Beschwerden vor... oha.. jetzt wissen wir warum nichts passiert - weil noch nichts passiert ist.Aber : es hat sich - zumindest für eine Zeit - etwas verändert ! - Wir haben eine Baustelle in der Ketscher Strasse ! Zwangsläufig müssen nun Autofahrer langsam fahren. Und wir Anwohner können jetzt endlich mal schlafen und haben kein Epizentrum-Feeling - geniessen wir diese Zeit, denn Zeit - und Schlaf - ist kostbar.