Abnehmgruppe Schongau-Altenstadt: Wir machen gesunde Burger

Hallo an alle,die Abnehmgruppe Schongau-Altenstadt lädt nach langer Zeit wieder zum Kochen ein. Dieses Mal machen wir gesunde Burger!Für alle die uns zum Ersten Mal entedecken. Die Abnehmgruppe ist ein Zusammenschluss von Abnehmwilligen im näheren Umkreis von Schongau und Altenstadt.Wir legen Wert auf Sport und Ernährung. Deshalb treffen wir uns regelmäßig zu verschiedenen sportlichen Aktivitäten, die oft spontan und kurzfristig geplant werden.Einmal die Woche treffen wir uns auch zum Kochen. Dabei probieren wir neue Zutaten und Rezepte aus, wo man allein nicht drauf kommt. Wir haben schon Muffins, Nudeln aus Gemüse, BigMac-Wraps und Quark-Gemüse-Puffer zuebereitet.Beim Kochen beteiligt sich jeder mit der gleichen Summe an den Zutaten. Als Räumlichkeiten steht uns die Küche im MIZ/Bürgerzentrum in Altenstadt zur Verfügung.Für das Kochen der Burger fallen Kosten in Höhe von 3€ an. Geplant sind Burger mit gepimpten Buletten, selbstgemachten Brötchen und einer fettarmen Majo.Bei Interesse kann man sich bis Donnerstag 17.00 Uhr anmelden. Näheres dazu findet man hier: klick Wir freuen uns auf euren Besuch!