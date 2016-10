Abnehmgruppe Schongau-Altenstadt: Wir kochen mit euch

Die Abnehmgruppe Schongau-Altenstadt lädt euch herzlich ein!Jede Woche kochen wir gemeinsam ein anderes leckeres Gericht, mit dem man abnehmen kann. Wir probieren neue Zutaten und neue Zubereitungen.Alle geplanten Rezepte findet ihr auf unserer Seite . Dort findet ihr auch die Informationen, wie ihr euch für das Kochen anmelden könnt.DIe ganze Sache ist nicht ganz kostenfrei, denn die Zutaten müssen besorgt werden. Diese Kosten teilen sich auf alle Teilnehmer auf, sodass jeder einen Beitrag zwischen 1,50€ und 3,50€ zahlt, abhängig von den besorgten Lebensmitteln.Und für alle, die neugierig geworden sind, nun noch ein paar Infos zur Gruppe.Die Abnehmgruppe gibt es seit März 2016. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren Abnehmwilligen. Gemeinsam treffen wir uns zum Sport und Kochen jeden Donnerstag im MIZ. Die sportlichen Aktivitäten werden meist spontan ausgemacht. Deswegen ist eine Vorankündigung schwierig, aber soweit möglich, werden alle Mitglieder informiert.Grundsätzlich ist die Gruppe immer für neue Mitglieder offen, egal ob man 5 oder 50kg abnehmen will oder auch nur sein Gewicht halten. Gerne nehmen wir auch Leute auf, die einfach Interesse am Sport oder am Kochen haben!In dem Sinne, seid ihr alle eingeladen!Beste Grüße,die Abnehmgruppe