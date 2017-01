Neujahrs-Cup des FSV Buchenau am 4. Febr. 2017

Am, richtet FSV Buchenau sein traditionelles Hallenturnier um den Neujahrs-Cup in der Hinterlandhalle in Dautphetal aus (Adresse: Am Eckeberg, 35232 Dautphetal, Telefon: 06466-1519).. Zwölf Mannschaften spielen in zwei Gruppen um den Einzug in die Zwischenrunde, für die sich die jeweils ersten drei Teams jeder Gruppe qualifizieren.Diebeginnt um 15 Uhr, die beiden Gruppenersten erreichen die ab 16.06 Uhr stattfindenden Endspiele um Platz drei und Platz eins.In derspielen der TSV Michelbach, SV Bauerbach, VfL Biedenkopf (alle Kreisoberliga Nord), Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg (Verbandsliga Mitte) und die Biedenkopfer A-Ligisten FV Wallau und FSV Buchenau.Diesetzt sich zusammen aus Pokalverteidiger FV Breidenbach, TSV Bicken (beide Verbandsliga Mitte), SG Eschenburg (Kreisoberliga West), SV Eckelshausen (Kreisliga A Biedenkopf), BSF Richtsberg (Kreisliga A Marburg) und SG Dautphetal (Kreisliga B Biedenkopf).Der Turniersieger erhält ein Preisgeld von 500 EUR, der Zweite 300 EUR, der Dritte erhält 200 EUR und der Vierte 100 EUR. Zudem bekommt der beste Torschütze eine Prämie von 50 EUR.Das Turnier um den Neujahrs-Cup endet gegen 17 Uhr.Der FSV Buchenau fungiert auch in diesem Jahr als bewährter Ausrichter dieser hochkarätigen Sportveranstaltung. Für die Aktiven und die Besucher ist in der Cafeteria der Hinterlandhalle mit kalten und warmen Speisen, Mittags-Menü, Kaffee und Kuchen und Getränken aller Art gesorgt.unter www.facebook.com/FSV-Buchenau oder www.fsv-buchenau.de Wir freuen uns auf Euren Besuch!