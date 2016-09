Weil ich hier eher selten schreibe, will ich nun doch die Leutchen vom MyHeimat-Stammtisch Marburg grüßen, damit sie wissen, was ich so zwischen den Treffen treibe.

Die fetten Hühner vom Hexenwäldchen

„Goaak“, und noch einmal so ein langgezogenes „Gooaaaak“! Vor der offenen Schiebetüre des Bullis stehen vier weiße Hühner. Zwei picken vor sich hin, zwei schauen erwartungsvoll nach oben in den alten VW-Bus. Auf dem Tisch neben dem Küchenblock stehen ein Kasten-Körnerbrot und ein Stück Schinkenspeck. Aus der Blechtasse dampft der Kaffee. Auf der Tasse drängeln sich die Bullis vom T 1 bis zum T3. Sie ist übrig geblieben vom Endless-Midsummer-Bulli-Festival auf Fehmarn in diesem Jahr. Die dummen Hühner wissen das nicht zu schätzen, aber der Alte im Bus schon. Nebenan steht noch so ein alter T3 mit einem Anfänger-Alten und seiner Lotte. Lotte ist eine Hündin, die ganz gegen die Natur keine Jagd auf Hühner macht. Sie ignoriert sie ganz einfach. Nicht ernst zu nehmen ist dieses sonderbare Federvieh, das auf zwei gelben Krallenbeinen über die Wiesen und zwischen den Campern umherwackelt, ständig ein komisches „Goaak“ ausstößt und irgendwas aufpickt, was ein anständiger Hund niemals als angemessenes Futter akzeptieren würde. Aber zu dieser frühen Morgenstunde schläft Lotte noch mit ihrem Anfänger-Alten im Bus. Auch das Krähen des Hahnes von oben am kleinen Hügel will Lotte nicht als Weckruf akzeptieren. Sonst ist es still. Gelegentlich gurrt eine Ringeltaube aus den Kiefern herüber. Selbst Schnarchen ist nicht zu hören, denn seit 22.00 Uhr ist streng angeordnete Platzruhe. Der Bulli-Alte hat seinen Anfängerstatus schon hinter sich und pflegt die senile Bettflucht. Das hat er mit den Hühnern gemeinsam, die aufstehen, wenn es draußen hell wird. Wenig später ist der 10 Jahre jüngere Anfänger-Alte mit Lotte unterwegs um den See.So als wäre er sich seiner bedeutenden Wichtigkeit bewusst schreitet der buntbefederte Hahn in angemessener Entfernung umher. Auffällig ist der Abstand, den er zu den vier Hennen pflegt. Nicht wie sie ist er in ständiger Nahrungssuche. Nein, er wacht. Dazu trägt er den Kopf hochgereckt, obwohl sein knallroter Kamm schon etwas müde herunterhängt. In seinen Augen allerdings blitzt die Wachsamkeit. Ob mit den vier fetten Hühnern sein eher bescheidener Harem unterwegs ist, oder ob vielleicht doch in einem Stall noch weitere mit dem Eierlegen beschäftigt sind, das entzieht sich der Beobachtung. Es ist zu vermuten, denn angrenzend an das Sanitärgebäude befinden sich Verschläge, die auch das eine oder andere Schwein beherbergen könnten. Ein paar Schafe sind ebenfalls ohne besondere Behütung auf dem Platz unterwegs, begleiteten von wohlgefälligen Blicken der Camper und der Kinder. Die Hinterlassenschaften der Freigänger sind auf diesem Platz kein Problem. Wer sich hierher verirrt, der will das so. Schließlich befinden wir uns im Müritz-Nationalpark.Das Hexenwäldchen liegt an einem kleinen See mit Sandstrand wie er eigentlich überall im 1000Seen-Land anzutreffen ist. An seinem Ende führt ein Kanal zur vorbeikriechenden Havel, die sich wie eine Schlange durch einen Urwald windet. Gelegentlich ringelt eine Wasserschlange von nicht nennenswerter Größe von einer Seite zur anderen oder ein Eisvogel flattert vorbei. Über dem Paddler schießen sich die Bäume und er erwartet schon, dass auf irgendeinem Ast eine kleine Hexe mit ihrem Besen parkt. Zwei Seen weiter und unter einer Holzbrücke hindurch trifft man dann geradewegs durch den letzten wellenbewegten See auf eine Badestelle. Und hier liegen tatsächlich zwei nackte Hexchen in der spätsommerlichen Sonne. Aber keine Besen weit und breit, nur die Fahrräder sind oben am Weg abgestellt. Zwei Bananen und ein Bier später paddeln die beiden Alten wieder davon, ohne vielleicht insgeheim doch zu hoffen, die Hexchen würden vom Fahrrad auf den Besen wechseln und in ihrem Wäldchen landen. Das Land fördert solche Fantasien.Der Campingplatz trägt, wie man sich bereits denken kann, den beziehungsreichen Namen „Hexenwäldchen“. Ein kleiner mit hohen Kiefern und Birken bestandener Hügel ermöglicht verträumte Plätzchen für naturaffine Camper und solche, die es hier werden könnten. Wie man sieht, erträumen sich nicht nur die Kleinen kleine Hexenmärchen. Die Hühner bekommen vor einem Traditions-Wohnmobil aus Berlin einen kleinen Maiskolben, um den sich zunächst heftiger Streit entwickelt, bis dann zwei aufgeben und zwei sich den Mais teilen. Die Kleine - vielleicht gerade mal einjährig - turnt derweil bei Mama auf dem Schoß herum, nicht ohne mit quengelndem Geschrei klar zu machen, was sie von der ganzen Veranstaltung hält. Vor einem blauen Bulli-Camper unter der Markise sitzt am Abend ein junges Paar am Tisch, auf dem eine rote Laterne steht. Still knallen sie den Würfelbecher abwechselnd und gut hörbar auf die Platte, ganz wie es dem Rotlicht-Milieu angemessen ist.Bei der Rückkehr der beiden Alten an den Labussee stellt der Ältere fest, dass er seine Paddelhose und ein Handtuch am Hexenwäldchen auf der Leine vergessen hat. Das erwartet man so von den Altgedienten. Aber auch ein guter Grund, später noch einmal nach Blankenförde zu fahren. Nun hat er sie wieder und paddelt sich dem 1000Seen-Marathon entgegen. Inzwischen sind auf dem C 24 rot-weiße Flatterleinen gespannt, die Motorsäge fällt eine dünne Kiefer und der Aufsitzrasenmäher zieht umher. „Ohne Flatterleine stellen sie sich sonst auch auf die Wege“, meint Jochen, und der muss es wissen. Nur noch ein paar Tage, und sie werden einfallen wie die Heuschrecken. Gestern hat der Senioren-Klasse-Paddler über den Labussee, die Schleuse, den Canower See, den Kleinen Pälitzsee, den Großen Pälitzsee den Weg zur Schleuse Strasen und zurück gepaddelt. Eine Trainingseinheit, die mit einem Teilstück der Marathonstrecke vertraut machen sollte. Heute ist wieder Abhängen angesagt, weil auch um 11.00 Uhr der Himmel noch zu ist, und der Traktormäher so schön brummt. Traktormähen scheint ein genussvoller Vorgang zu sein. Mehr sei zur bedächtigen Langsamkeit der Aktion nicht geschrieben.An den Bäumen ist viel Verkehr. Spechte, Kleiber laufen die Stämme hoch und runter und beklopfen sie. Unten zwischen den zahlreichen Kiefernzapfen ist die Bachstelze eilig schwanzwippend unterwegs. Unterwegs war vor ein paar Tagen hier auch ein junger Dammhirsch. Völlig ungeniert schritt er zwischen den Wagen der Dauercamper hindurch. Das komme öfter vor, erklärt einer von ihnen und zeigt auf dem iPhone seine Bilder. Nach Waschbären gefragt berichtet er, dass sie schon mal vor den Zelten abgestellte Schuhe in den Wald entführen. Eine Plage seien sie nicht. Sie gehörten ganz selbstverständlich dazu. So wie der Schwan, der gestern Abend vor dem Ufer stand, sich putzte und dem Paddler zuschaute, der ausstieg und sein Kajak an Land zog. Ich bin hier zu Hause, schien er zu sagen, und du bist geduldet.…….Gelegentlich schreibe ich weiter…..