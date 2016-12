Adventsmarkt Buchenau am 3/4. Dez. 2016

Am 3. und 4. Dezemeber findet der 21. Adventsmarkt in Buchenau statt.Neben einer Tombola mit vielen attraktiven Gewinnen bietet der Förderkreis des FSV Buchenau an diesem Wochenende ein reichhaltiges Programm.Mehr dazu:- 14.00 Uhr Beginn des Markttreibens in der Dorfmitte an der evangelischen Martinskirche und am historischen Rathaus- ab 14.00 Uhr Vergnügungen für Kinder: u. a. Nostalgisches Karussell- 14.00 bis 16.00 Uhr Kinderschminken mit Elke Reisch- 15.00 Uhr Liedvorträge Gesangverein Concorda Buchenau- 15.30 Uhr Tanzvorführung der Jazztanzgruppe des TV Wallau- 15.45 Uhr Advents- und Weihnachtsmusik desSpielmannszuges 1985 Buchenau- 16.00 Uhr Offizielle Eröffnung durch Pfarrer Rabe, FinanzministerSchäfer, Bürgermeister Schmidt, Ortsvorsteher Feußner und durch den Veranstalter, begleitet vom Spielmannszug 1985 Buchenau- 16.45 Uhr Tanzvorführung(en) der Jazztanzgruppe des TV Wallau- 17.00 Uhr Mitmach-Konzert der Jugendband der evangelischenKirchengemeinde in der Martinskirche- 18.30 Uhr Tombola-Preisverlosung auf der Bühne (Teil eins)- 19.00 Uhr Weihnachtslieder mit der Bläsergruppe New Gideon Brass- 19.45 Uhr Kleines Adventskonzert und Lesung zum Tagesausklang mit New Gideon Brass und Pfarrer Rabe in der Martinskirche- 21.00 Uhr Ende des ersten MarkttagesDen ganzen Tag sind die Essens- und Getränkestände auf den festlich geschmückten Dorfstraßen und die Caféteria im evangelischen Gemeindehaus geöffnet.- 13.00 Uhr Beginn des Markttreibens - 2. Tag - in der Dorfmitte an der evangelischen Martinskirche und am historischen Rathaus- ab 13.00 Uhr Vergnügungen für Kinder: u. a. Nostalgisches Karussell- 13.30 Uhr Liedvorträge Gem. Chor der evangelischen Kirchengemeinde- 14.15 Uhr Vorträge der Jagdhorn-Bläsergruppe desJägerstammtischs Buchenau- 15.00 Uhr Märchenstunde auf der Bühne mit Charlotte Dersch- 15.30 Uhr Der Nikolaus beschert die Kinder- 16.30 Uhr Advents- und Weihnachtsmusik des Bläserchorsder evangelischen Kirchengemeinde Buchenau- 17.30 Uhr Gewinnziehung der großen Tombola, Teil zwei (Hauptgewinne: 1 Woche Ferienwohnung Nordsee, Wochenende Winterberg, Rundflüge übers Hinterland, Ballonfahrt, Wochenende im BMW oder Fiat, Karten Fußball-Bundesliga usw.)- 19.00 Uhr Ende des MarkttreibensDen ganzen Tag sind die Essens- und Getränkestände auf den festlich geschmückten Dorfstraßen und die Caféteria im evangelischen Gemeindehaus geöffnet.