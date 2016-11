16. Ostereiermarkt im März 2017 in 35232 Dautphetal-Friedensdorf

Dautphetal : Bürgerhaus Friedensdorf |



Dautphetal: Bürgerhaus Friedensdorf | Am 04. + 05. März 2017 veranstaltet der

Heimat- u. Verschönerungsverein Friedensdorf e.V. seinen



16. Ostereiermarkt



im Bürgerhaus 35232 Dautphetal-Friedensdorf



Öffnungszeiten:

Samstag von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Sonntag von 12.00 Uhr – 18.00 Uhr



Aussteller zeigen kunstvoll verzierte Eier in allen Größen

z.B. in/mit - Wachs-, Batik-, Aquarelltechnik, Tuschezeichng., Spruchbändern, Kratztechnik, Dekorationen, Kunstgewerbe, Blaudruck, Handarbeiten, Keramikartikel, Schmuck und Schmuckkarten, Puppen,

Fell- und Stofftiere, Naturkissen, Holzartikel, Seife, Schmuck aus Tafelbesteck und ...?

Kaffee und Kuchen im Bürgerhausrestaurant



Zeitgleich findet in der Mundartkirche eine Ausstellung der Künstlergruppe Friedensdorf statt.



www.huvv-friedensdorf.de