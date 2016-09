Neues Tanzangebot des TSC Blau Weiß Rot Friedberg

An der Brandleiten 8

Ab Mittwoch 21.09.2016 besteht für Anfänger mit Grundkenntnissen oder Wiedereinsteiger die Möglichkeit an einem Tanzkurs teilzunehmen. Unterrichtet werden Standard- und Lateintänze, wie z.B. Walzer, Tango und Rumba. Der Kurs findet 10x jeweils um 21 Uhr im Tanzsaal des Vereins in Dasing, An der Brandleiten 8 (Sportgelände neben dem Bauernmarkt), statt. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie unter tsc-friedberg.info