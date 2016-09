3 gute Gründe, warum Sie kleine und mittelständische Unternehmen aus unserer Region unterstützen sollten

Deutschland gilt als das Land der „Hidden Champions“ und nicht zuletzt diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in Ihren Bereichen zur absoluten Weltklasse gehören, bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und sorgen dafür, dass die Arbeitsmarktsituation hierzulande so prächtig ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Unternehmen aus der Region sichern Arbeitsplätze

Unternehmen aus der Region leisten hervorragende Arbeit

Unternehmen aus der Region sichern das Überleben von Traditionen

Zahlreiche dieser „Hidden Champions“ sind dabei in Bayern ansässig, darunter natürlich in besonders hohem Maße auch in den Großräumen München, Nürnberg und Augsburg – im Einzugsgebiet der drei größten Städte Bayerns.Daneben gibt es auch noch zahlreiche andere Unternehmen in der Region, die zwar keine Weltmarktführer oder Anwärter auf diesen Posten sind. Doch auch viele dieser Unternehmen leisten hervorragende Arbeit und verdienen es von uns unterstützt zu werden. Dafür gibt es gute Gründe.Vielleicht sind Sie nicht bei einem kleinen Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern tätig, weshalb Ihr Arbeitsplatz nicht direkt vom Schicksal kleiner regionaler Unternehmen abhängt. Sie haben mit Sicherheit jedoch Familienangehörige oder Freunde, die in einem solchen Unternehmen arbeiten.Indem Sie vermehrt auf lokale und regionale Dienstleiter setzen, tragen Sie dazu bei, deren Arbeitsplätze zu sichern. Und letztlich auch Ihren eigenen. Denn die Wirtschaft ist ein Kreislauf und keiner der Akteure ist autark überlebensfähig.In einer kleinen und nicht-repräsentativen Studie konnte ich in Vorbereitung auf diesen Artikel herausfinden, dass Kunden in der Regel mit kleinen Unternehmen aus der Region viel zufriedener sind als Kunden von großen Unternehmen.Analysiert habe ich hierfür die Google-Bewertungen von Unternehmen aus 5 Branchen in den Großräumen München, Nürnberg und Augsburg. Anschließend habe ich die Ergebnisse für regionale und nationale oder internationale Unternehmen gegenübergestellt und herausgefunden, dass die regionalen Unternehmen im Schnitt beinahe um eine halbe Notenstufe besser abschneiden als größere, bundesweit oder international aktive Unternehmen.An was das liegen könnte? Zum Beispiel daran, dass regionale Unternehmer auch persönlich einen Ruf zu verlieren haben. Der CEO einer Firma aus Hamburg wir Sie abends niemals in der Kneipe zu sehen bekommen. Der Inhaber einer Autowerkstatt in Ihrem Ort allerdings mit sehr großer Sicherheit und wenn dann die Reifen nicht richtig gewechselt wurden, wirkt sich dies nicht nur auf den Ruf seiner Werkstatt, sondern auch auf seinen eigenen Ruf aus.Gerade in Bayern legen wir glücklicherweise noch immer viel Wert auf Traditionen. Doch wer bewahrt Traditionen und trägt sie hinaus in die Gesellschaft?Zu einem großen Teil sind das die Akteure, mit denen wir im täglichen Leben in Berührung kommen.Wer wird die Tradition in Ihrem Ort also eher waren? Eine deutschlandweit aktive Bäckerei-Kette, die nur an der Gewinnmaximierung interessiert ist? Oder ein lokaler Bäckerei-Betrieb, der seine Zutaten von Bauern aus der Region bezieht und höchsten Wert auf Qualität legt, auch wenn sein Gewinn am Ende dadurch nicht maximal wird?Denken Sie darüber nach, wenn Sie das nächste Mal vor der Entscheidung stehen, wo Sie einkaufen werden. Denn auch Ihre Entscheidung ist von großer Wichtigkeit für die Unternehmen in unserer Region.